مستشار رئيسي يكشف عن مشروع مع دولتين عربيتين يجعل وصول إيران إلى البحر المتوسط "سهلا للغاية"

كشف مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية في إيران حجة الله عبد الملكي عن نية بلاده إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سوريا والعراق.

وأفاد المسؤول الإيراني بأنه يتم التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.

وأشار حجة الله عبد المالكي، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إلى أن إيران تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها تسعى أيضا إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع العراق وسوريا.

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وأكد على أن القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق، ولفت إلى أن الأطراف المتفاوضة أبدت موافقتها وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن.

كما أوضح أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​سهلا للغاية.

المصدر: ارنا