تشيلي تستبعد إسرائيل من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية

أعلنت تشيلي أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية، والذي سيعقد في سانتياغو في أبريل المقبل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE)، المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 14 أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

ولم تذكر الوزارة سببا محددا، لكن حكومة الرئيس غابرييل بوريتش انتقدت رد إسرائيل "غير المتناسب" على هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته "حماس"، واصفا تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ"القسوة الوحشية".

وقال سفير إسرائيل في تشيلي جيل أرتزيلي لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالقرار، مضيفا: "لا نستطيع أن نقول إننا متفاجئون بالنظر إلى عقيدة الحكومة (التشيلية) تجاه إسرائيل".

واستدعت تشيلي سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.

كما أن وزارة الخارجية التشيلية استدعت السفير الإسرائيلي لديها بسبب انتقاده لسلطات البلاد على خلفية أحداث غزة.

وانضمت المكسيك وتشيلي في يناير إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في الحرب بين إسرائيل وحماس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"