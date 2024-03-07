المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع في غزة "مخيف"

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، مشيرا إلى أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل الأحياء المدمرة.

وقال المرصد في تقرير إن "معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها مع استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية على مدار 5 أشهر"، مشددا على أن "هناك تداعيات خطيرة لفشل المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة المستمرة وإيجاد آليات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع، وضمان تنفيذها".

وأفاد بأن "فريق المرصد الميداني في مدينة غزة وشمالها يوثق بشكل شبه يومي حالات وفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل، جراء المجاعة المتفشة، وأعداد الوفيات تسجل ارتفاعا كبيرا في صفوف الأطفال والمسنين"، محذرا من أن "حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين باتت تواجه خطرا حقيقيا ومحدقا بالموت بسبب الجوع والجفاف، بمن في ذلك الآلاف من الأطفال، ومنهم مرضى ومواليد جدد، إضافة إلى المرضى من كبار السن والنساء نتيجة تداعيات المجاعة".

وأفاد المرصد بأن "الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل ما تبقى من أحياء مدمرة، حيث يعيش عشرات آلاف من الفلسطينيين في ظروف قاسية جدا، بعد أن بلغت مستويات المجاعة حدا غير مسبوق"، مؤكدا "أهمية تقديم جنوب إفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تدابيرها السابقة لمنع المجاعة في قطاع غزة".

ولفت إلى أن "الإجراءات التي تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع الفلسطينيين هناك، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي"، داعيا إلى "تشكيل ضغط دولي فوري على إسرائيل من أجل وقف تنفيذها جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التجويع، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وإلى تدخل دولي أكثر فاعلية وحسمًا لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وكامل ومن دون أي عوائق لضمان التصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع".

المصدر: "شهاب نيوز"