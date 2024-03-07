تقرير: عصام عبدالله قتل بنيران دبابة "ميركافا" إسرائيلية

كشف تقرير صدر اليوم الخميس، أن الصحفي في وكالة "رويترز" عصام عبد الله، الذي لقي مصرعه جراء القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في أكتوبر الماضي، قتل بنيران دبابة إسرائيلية.

وخلص تقرير المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية (TNO) التي تعاقدت معها "رويترز" لتحليل الأدلة من هجوم 13 أكتوبر الذي أودى بحياة عبد الله، إلى أن الدبابة الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على مجموعة من الصحفيين تم التعرف عليهم بوضوح ثم فتحت النار عليهم من مدفع رشاش ثقيل في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية.

وذكر أن دبابة على بعد 1.34 كيلومتر في إسرائيل أطلقت قذيفتين من عيار 120 ملم على الموقع الصحفيين.

وقتلت القذيفة الأولى عبد الله (37 عاما) وأصابت مصورة وكالة "فرانس برس" كريستينا عاصي (28 عاما) بجروح خطيرة.

وغطى تحقيق أجرته "رويترز" في ديسمبر النتيجة الأولية التي توصلت إليها TNO بأن دبابة في إسرائيل أطلقت النار على الصحفيين.

وفي التقرير النهائي، كشفت المنظمة أن الصوت الذي التقطته كاميرا قناة "الجزيرة" في مكان الحادث أظهر أن المراسلين تعرضوا أيضا لإطلاق نار من عيار 0.50 من النوع الذي تستخدمه مدافع رشاشة براوننج التي يمكن تركيبها على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية.

وقال تقرير TNO: "يعتبر السيناريو المحتمل أن تستخدم دبابة ميركافا، بعد إطلاق قذيفتين للدبابات، مدفعها الرشاش ضد موقع الصحفيين.. لا يمكن التوصل إلى نتيجة مؤكدة لأنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران المدفع الرشاش".

المصدر: "رويترز"