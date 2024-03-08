"حماس" تنتقد تقريرا أمميا حول وقوع اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، استهجانه الشديد للتقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن، حول مزاعم ارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح باسم نعيم في تصريح صحفي: "نؤكد مرة أخرى استهجاننا الشديد للتقرير الصادر عن السيدة براميلا باتن، المبعوث الخاص الأممي للعنف الجنسي في مناطق النزاع، حول الادعاءات والمزاعم بوقوع حوادث عنف جنسي خلال أحداث السابع من أكتوبر من قبل فلسطينيين، لا سيما أن هذا التقرير جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهم الباطلة، التي تأكد أنها لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى قصص مفبركة من قبل عناصر معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية الصهيونية".

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وأضاف: "السيدة باتن نفسها تؤكد أنها لم تجرِ تحقيقا مهنيا ولكنها كانت في مهمة جمع معلومات واستقصاء، ومن المستغرب جدا أن السيدة باتن أصدرت تقريرها بعد أن استمعت لطرف واحد فقط وأهملت الاستماع لمئات النساء اللاتي تعرضن للتحرش والعنف الجنسي داخل سجون الاحتلال وخارجها، وخاصة من اعتقلن من غزة بعد السابع من أكتوبر، كما أنها أهملت تقريرا مهنيا مفصلا، استلمته من مؤسسات نسوية فلسطينية في رام الله، حول الانتهاكات الصهيونية ضد النساء الفلسطينيات، بما فيه العنف الجنسي".

وأكد: "إننا نجدد رفضنا لهذا التقرير غير المهني والمنحاز ولا سيما في هذا التوقيت الحساس الذي ما زالت تتعرض فيه مئات النساء الفلسطينيات للعنف بكافة أشكاله في سجون العدو، بما فيه العنف الجنسي، كما نؤكد دعوتنا لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في كل الأحداث يوم 7 أكتوبر بما فيها العنف ضد النساء، ونؤكد على استعدادنا الكامل للتعاون معها واحترام مخرجاتها".

هذا ونشرت حركة "حماس" في وقت سابق، بيانا رسميا تعليقا على التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن، موضحة أن التقرير لا أساس له من الصحة.

المصدر: RT