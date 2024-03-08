 
مباشر

عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعد حراكها وتدعو لإبرام صفقة تبادل فورية (فيديو)

أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعد حراكها وتدعو لإبرام صفقة تبادل فورية (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4h4

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يوم الجمعة، الشارع رقم 1 الواصل بين تل أبيب والقدس، للضغط على الحكومة، لإبرام صفقة تبادل فورية.

وذكرت مراسلة RT أن عائلات الأسرى الإسرائيليين خرجت بحراك تصعيدي للمطالبة بصفقة تبادل فورية، حيث أغلقت الشارع رقم 1 الواصل بين تل أبيب والقدس.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعد حراكها وتدعو لإبرام صفقة تبادل فورية (فيديو)

وأظهر الفيديو العائلات في وسط الطريق يحملون لافتات، ويشعلون إطارات السيارات في منتصف الطريق.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعد حراكها وتدعو لإبرام صفقة تبادل فورية (فيديو)

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية يوم أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يرفضان إبداء مرونة في المواقف الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة حول وقف إطلاق النار مع حماس. فيما تطالب "طواقم المفاوضات المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع صلاحياتها".

كما حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل من "الخلافات التي تضيق" المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما غادر وفد من حركة حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية. مؤكدا أنه "يجب ممارسة الكثير من الضغوط على جميع الأطراف في المفاوضات، للبقاء فيها".

إقرأ المزيد
مصادر لـRT: السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة
مصادر لـRT: السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

وفي وقت سابق، كشفت مصادر، أن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم، كما أن المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ154 لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا