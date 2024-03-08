عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعد حراكها وتدعو لإبرام صفقة تبادل فورية (فيديو)

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يوم الجمعة، الشارع رقم 1 الواصل بين تل أبيب والقدس، للضغط على الحكومة، لإبرام صفقة تبادل فورية.

وذكرت مراسلة RT أن عائلات الأسرى الإسرائيليين خرجت بحراك تصعيدي للمطالبة بصفقة تبادل فورية، حيث أغلقت الشارع رقم 1 الواصل بين تل أبيب والقدس.

وأظهر الفيديو العائلات في وسط الطريق يحملون لافتات، ويشعلون إطارات السيارات في منتصف الطريق.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية يوم أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يرفضان إبداء مرونة في المواقف الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة حول وقف إطلاق النار مع حماس. فيما تطالب "طواقم المفاوضات المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع صلاحياتها".

كما حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل من "الخلافات التي تضيق" المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما غادر وفد من حركة حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية. مؤكدا أنه "يجب ممارسة الكثير من الضغوط على جميع الأطراف في المفاوضات، للبقاء فيها".

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وفي وقت سابق، كشفت مصادر، أن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم، كما أن المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ154 لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار.

المصدر: RT