الدفاع الأمريكية تبرىء نفسها من مقتل مدنيين في غزة بعد إسقاطها مساعدات جوية على القطاع

نفى ممثل عن البنتاغون المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام عن مقتل مدنيين في غزة خلال عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية الأمريكية على القطاع.

وقال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية: "التقارير حول سقوط ضحايا في غزة جراء إسقاط المساعدات الإنسانية جوا من قبل الولايات المتحدة غير صحيحة".

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ووثق مقطع فيديو أمس الجمعة لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات "بشكل خاطئ" شمال غرب مدينة غزة.

وأوضح أن المساعدات "سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة ظهر اليوم"، دون مزيد من التفاصيل.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: نوفوستي