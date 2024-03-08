مأساة في غزة.. مقتل طفل فلسطيني جراء إسقاط مساعدات أمريكية على القطاع (صورة + فيديو)

قال مراسل RT في غزة مساء يوم الجمعة إن طفلا فلسطينيا يدعى مهند حسام مقداد لقي مصرعه جراء إسقاط طائرات أمريكية مساعدات على القطاع.

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ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

استشـ . ـهد شخصان وأُصيب آخرون في قطاع غزة، إثر سقوط صناديق مساعدات أُنزلت من الجوّ عليهم، اليوم.



وأفادت تقارير باستشـ . ـهاد شخصين وإصابة آخرين «بسبب فشل فتح المظلة غربي مدينة غزة نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة».



وذكر موقع «والا» العبري، أن… pic.twitter.com/KdUWYPhmgs — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 8, 2024

هذا وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني الجمعة مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات "بشكل خاطئ" شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان عبر منصة تلغرام بـ"ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ".

وأوضح أن المساعدات "سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة ظهر اليوم"، دون مزيد من التفاصيل.

وقام الجيش الأمريكي بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

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وتعمل عدد من الدول بينها مصر والأردن والولايات المتحدة على إنزال مساعدات عبر الجو بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ154 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT