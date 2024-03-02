الولايات المتحدة تبدأ إلقاء مساعدات لقطاع غزة من الجو (صور)

أسقطت ثلاث طائرات شحن عسكرية تابعة للولايات المتحدة جواً مواد غذائية على قطاع غزة السبت، حسبما أفاد مسؤول أمريكي، بينما يواجه القطاع أزمة إنسانية متفاقمة بعد أشهر من الحرب.

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وقال مسؤول في القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم") لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته "لقد قمنا بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية في غزة" بمشاركة ثلاث طائرات أميركية من طراز "سي-130" لتوفير "الإغاثة للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر".

كما أعلن الجيش المصري في وقت سابق من اليوم السبت تنفيذ إنزال جوي جديد للمساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي قطاع غزة.

وبدأت مؤخرا دول عربية بينها مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين وأخرى أجنبية، تنفيذ عمليات إسقاط لمساعدات غذائية على القطاع.

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أو برا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بدأب ممنهج" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

المصدر: RT + "أ ف ب"