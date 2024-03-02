الجيش المصري يعلن تنفيذ إنزال جوي جديد للمساعدات إلى غزة (صور)

أعلن الجيش المصري اليوم السبت تنفيذ إنزال جوي جديد للمساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة".

وأضاف: "نُفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع"، دون تفاصيل بشأن حجمها.

وأكد أن "مصر ستواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني" .

وبدأت مؤخرا دول عربية بينها مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين وأجنبية، تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أم برا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

المصدر: RT