فصائل فلسطينية: مقتل 6 جنود إسرائيليين في كمين بخان يونس

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة أنها أجهزت على ستة جنود إسرائيليين في كمين بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس.

وقالت "القسام" في بيان إن قواتها أوقعت "قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية واشتبكت معها وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويشهد قطاع غزة بمختلف محاوره منذ 7 أكتوبر اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ154 بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

المصدر: RT