نشطاء مؤيدون لفلسطين أمام الكونغرس الأمريكي مع وصول بايدن لإلقاء خطابه السنوي (فيديو)

تظاهر عشرات النشطاء المؤيدين لفلسطين ضد عملية إسرائيل العسكرية في غزة، عند مدخل الكونغرس ما اضطر الرئيس بايدن إلى سلوك طريق أطول من المعتاد إلى الكونغرس وهو قادم من البيت الأبيض.

وألقى الرئيس الأمريكي خطابه السنوي حول حالة الاتحاد في مقر الكونغرس حسبما أفاد مراسل نوفوستي، في الوقت الذي أغلق في المتظاهرون شارع بنسلفانيا، وانتشروا عبر الطريق وقاموا بعرض العلم الفلسطيني من الحجم العملاق.

BREAKING: MAJOR PROTESTS IN WASHINGTON D.C. BLOCKS BIDEN MOTORCADE ROUTE



They are stopping his State of the Union address at US Capitol.pic.twitter.com/OVlzJkqpx3 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 8, 2024

كما جرت مظاهرة بالقرب من البيت الأبيض، حيث طالب المتجمعون بوقف تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

#BREAKING Man arrested outside of White House after revving his engine near Ceasefire Protest outside, as President Biden prepares for State of the Union address.



Video by @yyeeaahhhboiii2 Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/F3fjS5rvpN — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 7, 2024

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موكب بايدن سلك طريقا أكثر

طولا من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى

الكونغرس، وقام الموكب بتفادي الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط مقر

الكونغرس.

المصدر: نوفوستي + RT