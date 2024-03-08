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نشطاء مؤيدون لفلسطين أمام الكونغرس الأمريكي مع وصول بايدن لإلقاء خطابه السنوي (فيديو)

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نشطاء مؤيدون لفلسطين أمام الكونغرس الأمريكي مع وصول بايدن لإلقاء خطابه السنوي (فيديو)
Globallookpress
بايدن وعقيلته يغادران البيت الأبيض إلى الكونغرس لحضور خطاب حالة الاتحاد للرئيس نفسه.
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تظاهر عشرات النشطاء المؤيدين لفلسطين ضد عملية إسرائيل العسكرية في غزة، عند مدخل الكونغرس ما اضطر الرئيس بايدن إلى سلوك طريق أطول من المعتاد إلى الكونغرس وهو قادم من البيت الأبيض.

وألقى الرئيس الأمريكي خطابه السنوي حول حالة الاتحاد في مقر الكونغرس حسبما أفاد مراسل نوفوستي، في الوقت الذي أغلق في المتظاهرون شارع بنسلفانيا، وانتشروا عبر الطريق وقاموا بعرض العلم الفلسطيني من الحجم العملاق.

كما جرت مظاهرة بالقرب من البيت الأبيض، حيث طالب المتجمعون بوقف تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موكب بايدن سلك طريقا أكثر 

طولا من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى 

الكونغرس، وقام الموكب بتفادي الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط مقر 

الكونغرس.

المصدر: نوفوستي + RT

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