بايدن: التحالف الدفاعي بالبحر الأحمر يهدف لاحتواء تهديد إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، إن التحالف الدفاعي التي أسسته الولايات المتحدة في البحر الأحمر يهدف إلى "احتواء التهديد الإيراني".

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وقال بايدن إن "خلق الاستقرار في الشرق الأوسط يعني احتواء التهديد الذي تشكله إيران، ولهذا السبب قمت ببناء تحالف يضم أكثر من اثنتي عشرة دولة للدفاع عن الشحن الدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف: "لقد أمرت بشن ضربات لتقويض قدرات الحوثيين والدفاع عن القوات الأمريكية في المنطقة، وبصفتي القائد الأعلى، لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا وعسكريينا".

وكان بايدن، أعلن في خطاب حالة الاتحاد أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

ولفت إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض.

المصدر: وكالات