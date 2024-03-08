"وداعا فلسطين".. نائب أمريكي يؤكد دعمه "الدائم" لإسرائيل (فيديو)

تفاخر عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري تشاك فلايشمان بدعمه لإسرائيل، قائلا: "لن أدعم الفلسطينيين أبدا.. سأدعم إسرائيل حليفتنا إلى الأبد".

ويظهر مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف نشرته مجموعة الناشطين Codepink، تواجه فلايشمان مع الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية الذين انهالوا عليه بالأسئلة.

وفي بداية الفيديو يسأل أحدهم النائب الجمهوري: "لماذا تؤيد الإبادة الجماعية وجميع جرائم الحرب والعقاب الجماعي؟ هل أنت قلق بشأن موت جميع الأطفال في غزة؟".

ليرد فلايشمان: "دعني أوضح الأمر. إسرائيل حليفتنا، وستظل حليفتنا دائما، وهم ليسوا مذنبين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وسوف أدعم إسرائيل إلى الأبد".

وهنأ بدأ الأخذ والرد بين الجانبين:

الناشط: "إذن إسرائيل حليفتكم رغم أنهم يرتكبون إبادة جماعية؟ حتى عندما يقتلون 30 ألف طفل؟ هذه إحصائية حقيقية".

عضو الكونغرس: "هذا هو مصطلح أنت تستخدمه.. دعني أخبرك بإحصائية، الدولة اليهودية ستظل موجودة، وستظل موجودة دائما، وهذا أمر مطلق وسأدعم إسرائيل دائما".

الناشط: "هذه ليست إحصائية.. أنت تدعم الإبادة الجماعية يا سيدي".

وبينما يشير بإصبعه بغضب، يظهر في الفيديو فلايشمان وهو يقول: "يمكنك أن تقول للفلسطينيين أنني لن أدعمهم أبدا!"، ليرد الناشط قائلا: "أنا فلسطيني".

ليجيب النائب: "إذا سأقول لك أنني لن أؤيدك أبدا. سأقول لك في وجهك: وداعا لفلسطين!".

وبعد أن انتشر الفيديو على نطاق واسع، أصدر فلايشمان بيانا جاء فيه: "لقد واجهت بالأمس متظاهرين يساريين مناهضين للولايات المتحدة ومؤيدين لحماس ويؤيدون تدمير إسرائيل. لقد سئم سكان تينيسي والأمريكيين في جميع أنحاء البلاد من هذه الحركة الصغيرة المعادية للسامية التي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها".

وأضاف: "لقد دافعت بقوة عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات الشريرة حماس في 7 أكتوبر... ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب ضد حماس، وستدعم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل حتى تنتهي من مهمتها. ولا يوجد أمن لأحد طالما أن الإرهابيين لديهم أي ملاذ آمن للتخطيط وتنفيذ نواياهم الشريرة. سأقف دائما ضد اليسار المتطرف المعادي للسامية والماركسيين الجدد الذين يكرهون أمريكا ويسعون إلى تفكيك إسرائيل".

The United States of America will always stand together with Israel and against evil radical terrorists and their supporters! pic.twitter.com/NIBGlshOZO — Chuck Fleischmann (@RepChuck) March 7, 2024

المصدر: RT