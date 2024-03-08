فيديو متداول لحفيدة إسماعيل هنية والدمار في غزة

نشرت صحيفة تركية فيديو قالت إنه لحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ندى هنية وهي تلقي "قصيدة شعر عن الصمود وسط الدمار والركام بقطاع غزة".

يظهر الفيديو أنه مركب من لقطات خلفية للدمار في غزة فيما تم تصوير الفتاة في مكان آخر.

وأعاد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الفيديو الذي نشرته الطفلة تزامنا مع عيد المرأة العالمي.

وقبل ثلاثة أشهر كشفت وسائل إعلام أن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قتل في قصف إسرائيلي رفقة ابنته.

فيديو مصور لحفيدة إسماعيل هنية ندى هنية وهي تلقي قصيدة الصمود وسط الدمار والركام في قطاع غزة. pic.twitter.com/HLoxkrFhZj — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) March 8, 2024

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ154 بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

المصدر: RT