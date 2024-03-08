بلينكن وشكري يناقشان هدنة غزة وصفقة الأسرى والبحر الأحمر

تلقى وزير خارجية مصر سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله الجهود المشتركة المتواصلة للتوصل إلى هدنة في غزة وصفقة الأسرى والتطورات في البحر الأحمر.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

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وذكر أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أبو زيد أن سامح شكري استمع إلى إحاطة من نظيره الأمريكي بشأن قرار واشنطن الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري، والذي أوضح أنه يعد جهدا مكملا لمعبر رفح البري الذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذا الجهود الأمريكية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين.

وفي هذا الإطار، أكد شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين.

كما شدد وزير الخارجية المصري على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

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مخاطر عملية عسكرية في مدينة رفح

وكشف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية جدد التحذير من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر أبو زيد أن الوزيران اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة خلال الأيام القادمة لدعم جهود الوساطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

البحر الأحمر

كما تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي.

وأعاد الوزير شكري في السياق التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول.

المصدر: RT