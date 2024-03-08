وزير الخارجية اللبناني: مستمرون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مساء يوم الجمعة إن بيروت مستمرة بجهودها الهادفة إلى احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وأفاد عبد الله بو حبيب بأن لبنان يرحب بكافة المبادرات في هذا الخصوص.

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وصرح وزير الخارجية اللبناني: "لكن نحذر وسبق وأن حذرنا بأن مفتاح الاستقرار في لبنان والمنطقة يكمن في الحلول الشاملة والمستدامة وفقا للقرارات الدولية وللقانون الدولي للخروج من نفق هذه الأزمة وهذا العدوان".

وشدد بو حبيب على أنه يجب التوقف عن تمويل الحرب في الشرق الأوسط وإعطاء الحلول الدبلوماسية فرصة اليوم قبل الغد.

وأكد الوزير اللبناني في السياق أن تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والاستقرار في المنطقة.

وفي المقابل أفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

وأضافت القناة أن هاليفي كلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في قطاع غزة، بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT