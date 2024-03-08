روسيا تحمل الغرب مسؤولية المذبحة المستمرة في غزة بسبب رفضه تمرير قرار وقف اطلاق النار

أكدت نائبة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيّفا أن ازدواجية الغرب تظهر من خلال اقتراحه مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان، بينما لا يسمح بتمرير مثله في غزة.

وقالت إيفستيغنيّفا خلال جلسة لمجلس الأمن: "من المثير للدهشة أنه في حالة السودان، اقترح زملاؤنا الغربيون، مستشهدين بالحاجة إلى حل عاجل للوضع الإنساني، اعتماد قرار عاجل من مجلس الأمن يتضمن دعوة واضحة لوقف الأعمال القتالية".

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وأضافت: "لكن معاييرهم المزدوجة تبدو صارخة بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن هذه الدول نفسها تؤخر اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تستمر المذبحة الحقيقية، التي قتل فيها أكثر من 30 ألف شخص في خمسة أشهر".

وأشارت إلى أنه في الوضع مع غزة، فإن الولايات المتحدة "تستخدم مرة تلو الأخرى حق النقض" وتلعب على الوقت، مطالبة بانتظار "نتائج معينة لدبلوماسيتها المباشرة على الأرض".

وتابعت: "لا يتم اقتراح أي شيء مماثل بالنسبة للسودان، على الرغم من أن الفرصة متاحة الآن لبدء جهود الوساطة. هل تعتقدون حقا أن هذه الازدواجية ليست واضحة للجميع؟".

وشددت على أن روسيا قررت عدم عرقلة القرار وامتنعت عن التصويت" لأن الحديث يدور حول حياة الشعب السوداني الذي يعاني من تبعات الصراع في جميع أنحاء البلاد".

المصدر: نوفوستي