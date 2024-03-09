مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوة تابعة للجيش اللبناني واليونيفيل جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قوة تابعة للجيش اللبناني واليونيفيل جنوب لبنان.

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وقالت إن "قوة تابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ العاملة جنوب لبنان اليونيفيل، تعرضت لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي قرب تلة الراهب في خراج بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، دون وقوع إصابات".

يأتي ذلك، فيما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة.

ولكن مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن بيروت مستمرة بجهودها الهادفة إلى احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدا ترحيب لبنان يرحب بكافة المبادرات في هذا الخصوص.

المصدر: RT