لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.03.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية

دخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

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يتبع..