لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.03.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4j0
دخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.
- الجيش الأمريكي ينفي مسؤوليته عن الإنزال الخاطئ بغزة الذي أدى لمقتل مدنيين
- تقرير للأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفي الوكالة على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حماس
- بيان إماراتي أوروبي أمريكي قبرصي بشأن ممر بحري لمساعدات غزة
- بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"
- هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن
- روسيا تحمل الغرب مسؤولية المذبحة المستمرة في غزة بسبب رفضه تمرير قرار وقف اطلاق النار
- وزارة الصحة في غزة: وفاة 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف
يتبع..