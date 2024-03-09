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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.03.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.03.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /08.03.2024/ المفاوضات تسابق رمضان وبايدن ينشئ رصيفا بحريا على شاطئ غزة
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /08.03.2024/ المفاوضات تسابق رمضان وبايدن ينشئ رصيفا بحريا على شاطئ غزة

يتبع..

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