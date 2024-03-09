القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إحباط هجوم واسع الناطق للحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أنها أحبطت هجوما واسع الناطق نفذه الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن فجر اليوم.

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وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان، إنه "بين الساعة الرابعة و 6:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران هجوما واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف البيان أن "القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف حددت الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة، وأسقطت السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف 15 طائرة بدون طيار".

وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

القوات الأمريكية والتحالف يدحران هجوماً للحوثيين في منطقة البحر الأحمر



بين الساعة الرابعة و 6:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران هجوماً واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن. حددت القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف… pic.twitter.com/7cAde6WlHG — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 9, 2024

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت السبت أيضا، أن الجيش الأمريكي استهدف صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنات تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا بوقت لاحق السبت صاروخين من اليمن في خليج عدن على السفينة M/V Propel Fortune، المملوكة لسنغافورة، من دون إصابتها، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

هذا وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

المصدر: RT