كتائب القسام تنشر مشاهد لآليات إسرائيلية مدمرة في خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد تظهر بقايا ومخلفات آليات إسرائيلية إثر استهدافها في محاور مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت مقتل ضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد في قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب أكثر من 70 ألفا منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT