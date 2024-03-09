تظاهرات حاشدة ضد الحكومة الإسرائيلية واعتقال 16 متظاهرا في تل أبيب (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت، في عدة بلدات ومدن إسرائيلية ضد الحكومة، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 16 متظاهرا في تل أبيب.

وأغلق متظاهرون مداخل شارع "أيالون" باتجاه الشمال، فيما دفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة إلى المكان. واستخدمت الشرطة مركبة ضخ المياه من أجل تفريق المتظاهرين وإعادة فتح مداخل الشارع.

وخرجت المظاهرة المركزية في تل أبيب، حيث تجمع المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن، وحاولوا إغلاق المفرق الذي يربط بين شارعي "كابلان" و"مناحيم بيغن".

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ووقعت مناوشات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين، أعقبها اعتقال أحد المتظاهرين بعد أعمال "إخلال بالنظام"، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن عددا من المتظاهرين وصلوا إلى مفرق "كابلان" مقابل المظاهرة التي جرى المصادقة عليها، وبدأوا بالإخلال بالنظام والمناوشة مع عناصر الشرطة، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال متظاهر على خلفية إلقاء قنبلة دخانية.

كما نظمت مسيرة احتجاجية في حيفا وصولا إلى مفرق "حوريف" حيث نظم الاحتجاج المركزي هناك.

وتظاهر نحو ألف شخص في قيسارية قرب منزل نتنياهو وطالبوا بالإطاحة به من رئاسة الحكومة، فيما تظاهر المئات في بئر السبع.

المصدر: "عرب 48"