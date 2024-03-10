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الولايات المتحدة.. ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب بايدن في جورجيا

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الولايات المتحدة.. ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب بايدن في جورجيا
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قاطع ناشط مؤيد لفلسطين خطابا انتخابيا للرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبعد دقائق قليلة من بدء بايدن لخطابه، صرخ أحد الحضور قائلا إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يموتون في غزة.

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ورد بايدن على ذلك بمحاولة تهدئة الناشط، وبدأ المتجمعون يرددون "أربع سنوات أخرى" مؤيدين للرئيس.

ولم تظهر اللقطات الرسمية التي تم بثها ما إذا كان قد تم إخراج المتظاهر من القاعة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" تدني حظوظ الرئيس الأمريكي الحالي بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة بسلفه وخصمه الانتخابي الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي

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