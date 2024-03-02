استطلاع للرأي يظهر حظوظ بايدن الانتخابية المتدنية مقارنة بخصميه الجمهوريين ترامب وهايلي

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" تدني حظوظ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة بسلفة وخصمه الانتخابي الجمهوري دونالد ترامب.

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وبحسب الاستطلاع يعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأدنى حظا من حيث دعم الناخبين الأميركيين له مقارنة بمنافسيه الجمهوريين سلفه دونالد ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حيث يتقدم كلاهما على بايدن.

وبين الاستطلاع أنه في حال تم إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم فإن 48% من المشاركين سيدلون بأصواتهم لصالح دونالد ترامب، مقابل 43% لصالح جو بايدن.

وعند المفاضلة بين جو بايدن ونيكي هايلي، أظهر الاستطلاع أن 45% من المشاركين في الاستطلاع سيصوتون لهايلي، مقابل 35% سيصوتون لصالح بايدن، وهذا أعلى بمقدار 10% من مستوى دعم بايدن، مقابل 77% اختاروا التصويت لدونالد ترامب.

كما وجد الاستطلاع أن 24% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة "تتحرك في الاتجاه الصحيح" خلال رئاسة بايدن، و65% لا يوافقون على سياسات الإدارة الحالية، وقال 11% إنهم لا يعرفون من سيؤيدون، كما أن جزءاً كبيراً امتنع عن الإجابة.

وقد أجري هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 25 إلى 28 فبراير بمشاركة 980 شخصا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

هذا وحذر دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، ويعتزم بايدن، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

المصدر: نيويورك تايمز + تاس