صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30960 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30960 قتيلا، و72524 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدا و 72524 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وختمت الوزارة البيان بأن "72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

المصدر: RT