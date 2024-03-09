الجيش الأمريكي يجري خامس عملية إنزال للمساعدات في غزة (صور)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء السبت خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الحرب.

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وقال القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقعها على "إكس" إن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز "C-130" تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 أكثر من 41400 وجبة طعام و23000 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة، مما سيسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.

وذكرت في البيان أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وأكدت أن عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءا من جهد متواصل كما يستمر التخطيط لمتابعة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

9 مارس/ آذار - القيادة المركزية الأمريكية تجري عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غزة



في يوم 9 مارس/آذار 2024 وعند الساعة 2:18 ظهراً (بتوقيت غزة) أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة ، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين… pic.twitter.com/GAPOBg3pgv — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 9, 2024

ومع تراجع نسق دخول المساعدات برا إلى غزة لجأت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إنزالها جوا والإعداد لإيصالها بحرا، حيث نفذت الولايات المتحدة أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية في غزة في الثاني من مارس.

وبالتوازي مع الإنزال الجوي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أنه كلف الجيش بإنشاء رصيف مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات بحرا.

المصدر: RT