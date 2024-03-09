بيان إماراتي أوروبي أمريكي قبرصي بشأن ممر بحري لمساعدات غزة

أصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر البيان أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إن العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية، ولهذا السبب تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر".

وجاء فيه أيضا: "كانت قيادة قبرص لإنشاء مبادرة أمالثيا التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءا أساسيا في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري".

وشدد البيان على عزم الدول الموقعة عليه "البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720".

وأشار البيان إلى أن "الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة". وأوضح أن "قبرص سوف تقوم بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريبا لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، التي تمر كذلك من خلال مصر والأردن".

كما جاء في البيان: "أعلنت الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل".

وأكد البيان أن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر يعد أمرا معقدا، و"تلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري، بل ويجب، أن يكون جزءا من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن تشغيل الممر البحري من قبرص قد يبدأ مطلع الأسبوع.

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، أنه سيتم تشييد ميناء مؤقت في غزة، لتسهيل تدفق المساعدات عن طريق البحر، التي ستأتي في البداية من قبرص.

كما قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ155 لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار.

المصدر: RT + وكالات