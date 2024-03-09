الجيش الأمريكي ينفي مسؤوليته عن الإنزال الخاطئ بغزة الذي أدى لمقتل مدنيين

نفت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مسؤوليتها عن إنزال المساعدات الخاطئ في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين.

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وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه "علمنا بشأن تقارير عن مقتل مدنيين نتيجة عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية بغزة.. نعزي ذوي القتلى وخلافا لبعض التقارير لم يكن الأمر نتيجة لعمليات إنزال جوي أمريكية".

وكان مقطع فيديو وثق أمس لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وذكرت تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالقرب من مدينة غزة عندما أصابتهم مساعدات ألقتها طائرات أمريكية بشكل مباشر، بينما أصيب عدد أكبر.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء "عمون" الأردنية عن مصدر قوله، إن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية.

وأضاف المصدر أن الطائرات الأردنية الأربع التي نفذت عملية الإنزال بالإشتراك مع 5 دول قد نفذت مهمتها دون أي خلل.

وأكد المصدر أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق برا وجوا.

ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155 بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه.

وارتكب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الفائت مجزرة في حي الرشيد بعدما قتل أكثر من 100 فلسطيني تهافتوا على قافلة المساعدات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

المصدر: RT