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"حزب الله" اللبناني ينعى ثلاثة من عناصره قتلوا في غارة جوية إسرائيلية

أخبار العالم العربي

Globallookpress
غارة إسرائيلية جنوب لبنان-صورة أرشيفية
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أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل ثلاثة من عناصره أمس السبت في الغارة الجوية الإسرائيلية على منزل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" إن مقاتليه الذين قتلوا هم حسن جعفر مرجي مواليد عام 1996 وعلي جعفر مرجي مواليد عام 1993 وجعفر علي مرجي مواليد عام 1968.  

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT

 

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