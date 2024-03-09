الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في وحدة الكوماندوز (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل ضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضابط قائد غرفة عمليات في وحدة الكوماندوز، مشيرة إلى أنه قتل يوم الجمعة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الجيش بأن الضابط يدعى عميشر بن دافيد وعمره 43 عاما من مستوطنة عيلي في الضفة الغربية.

كما أعلنت القوات الإسرائيلية عن إصابة ضابط آخر من قوات الكوماندوز بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب أكثر من 70 ألفا منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية