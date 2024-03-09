"كتائب القسام" تكشف هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات على غزة

كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

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وقال أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام": "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى جراء الغارات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم".

وأضاف: "بعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة، تأكد لنا مقتل كل من إيتسيك الجراط وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت".

وفي الأول من مارس أعلنت القسام عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة قتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.

وآنذاك نشرت "القسام" أسماء 3 أسرى منهم باللغتين العربية والعبرية وهم حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT