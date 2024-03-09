موقع عبري: رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي مدير وكالة المخابرات الأمريكية سرا في الأردن

التقى رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، مدير وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، سرا يوم الجمعة في العقبة بالأردن لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري أن بيرنز أطلع رئيس الموساد الإسرائيلي على محادثاته في مصر وقطر خلال اليومين الماضيين بشأن صفقة المختطفين.

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وكان رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز قد وصل يوم الأربعاء الماضي إلى مصر وقطر، لإجراء جولة من المحادثات حول الجهود المبذولة لتحرير المحتجزين.

وأفادت شبكة "CNN" الأمريكية بأن ويليام بيرنز يقوم حاليا بجولة بالشرق الأوسط مع وصول مفاوضات وقف النار في غزة إلى طريق مسدود.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر قولهما إن بيرنز الذي يقود جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط.

وذكر المصدران أن بيرنز كان في مصر الأربعاء قبل أن يتوجه إلى قطر الخميس.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن زيارة بيرنز تأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن المفاوضات للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المرجح أن يتم حلها قبل بداية شهر رمضان كما كانت ترغب الإدارة الأمريكية.

وصرح المسؤول الأمريكي بأنه من غير المتوقع أن يكون هناك اجتماع "رباعي" لبيرنز مع رئيسي الاستخبارت المصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري، كما حدث في باريس قبل أسبوعين.

المصدر: موقع "واللا" العبري + شبكة "CNN" الأمريكية