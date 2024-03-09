فيديو متداول لإسقاط المساعدات على غزة بطريقة خاطئة تشكل خطرا على الفلسطينيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بطريقة تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء اليوم سقوط صناديق من المساعدات الإنسانية على السكان في قطاع غزة جراء خطأ في فتح المظلات.

وذكرت تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالقرب من مدينة غزة عندما أصابتهم مساعدات ألقتها طائرات أمريكية بشكل مباشر، بينما أصيب عدد أكبر.

بدورها، نفت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مسؤوليتها عن إنزال المساعدات الخاطئ في قطاع غزة، وقالت إنه لم يكن الأمر نتيجة لعمليات إنزال جوي أمريكية.

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ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

المصدر: RT