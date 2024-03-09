الصليب الأحمر يوجه ثلاثة نداءات عاجلة حول الأوضاع في غزة

وجهت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، يوم السبت، ثلاثة نداءات عاجلة حول الأوضاع في غزة، مطالبة بوقف الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدات بشكل آمن.

وأوضحت في بيان: "بعد مرور خمسة أشهر على تصاعد الأعمال العدائية، تنزلق الأوضاع في قطاع غزة في مسار متدهور من ساعة لأخرى، إذ لا يوجد مكان آمن يلجأ الناس إليه في القطاع، مع ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين واستمرار احتجاز الرهائن.. أوضاع مروعة لا يسع أحد قبولها".

وأضاف البيان: "إن هذه الحرب الوحشية مزقت أي شعور بالإنسانية المشتركة، ما يدفعنا لإطلاق ثلاثة نداءات عاجلة في وجه هذه المعاناة المتفاقمة:

- وقف الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدات المُجدية إلى السكان المحتاجين إليها.

- معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم. وضرورة تزويد اللجنة الدولية بمعلومات حول الفلسطينيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، والسماح لها بزيارتهم.

- الإفراج غير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، والحرص على صون كرامتهم والحفاظ على سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الطبية. وتكرر اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح بزيارة الرهائن".

وذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه "يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

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وأشارت إلى أن "التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل" في غزة، داعية الأطراف إلى "القيام بعملياتهم العسكرية بشكل يتجنب المدنيين العالقين في وسط هذا القتال" ويحترم القانون الإنساني الدولي.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ155، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

المصدر: RT