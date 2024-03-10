بايدن: نتنياهو يرتكب خطأ كبيرا بتصرفاته في غزة ويحول العالم كله ضد إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصرفاته فيما يتعلق بغزة، يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها، مما يحول العالم كله ضد تل أبيب.

وقال بايدن في مقابلة على شبكة "إم إس إن بي سي": "أعتقد أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، مما يجعل بقية العالم يقف ضد ما تمثله إسرائيل. وأعتقد أن هذا خطأ كبير".

وأضاف: "له الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة محاربة حماس، ولكن يجب عليه، ويجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام لمقتل الأبرياء الذين يموتون نتيجة الإجراءات المتخذة".

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وكان بايدن قد انتقد حكومة نتنياهو لعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات "كورقة مساومة سياسية".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT + وكالات