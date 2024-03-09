البابا فرنسيس يهاجم إسرائيل وحماس

اعتبر البابا فرنسيس أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتحملان مسؤولية الصراع الذي يدور بينهما.

وقال البابا فرنسيس في مقابلة تلفزيونية مع قناة RSI السويسرية ستبث يوم 20 مارس: "ما يحدث بين إسرائيل وفلسطين هو حرب... والحرب يخوضها الطرفان وليس طرفا واحدا. وأولئك الذين يخوضونها عديمو المسؤولية".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: نوفوستي