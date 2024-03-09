المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ينشر حصيلة صادمة لنسبة النزوح في القطاع

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أجبرت 90% من سكان القطاع على مغادرة منازلهم بسبب القصف المتواصل.

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وأوضح المكتب في بيان أن إجمالي حجم الأضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل تقدر بنحو 30 مليار دولار، شملت أضرار المساكن والمنشآت والبنى التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ونشر المكتب سلسلة بيانات تبين حجم الأضرار والخسائر المادية والبشرية في غزة مع دخول الحرب على القطاع شهرها السادس على التوالي، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى والمفقودين حتى الآن نحو 110 آلاف فلسطيني فضلا عن نزوح 90% من سكان القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30960 قتيلا، و72524 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

المصدر: RT