نائبة أمريكية تتساءل: ما معنى إنزال المساعدات على غزة ونحن أكبر ممول لإسرائيل عسكريا؟

تساءلت النائبة الديمقراطية براميلا جايبال، السبت، عن المغزى من إنزال المساعدات الأمريكية جوا على قطاع غزة فيما تعد أمريكا أكبر ممول لإسرائيل عسكريا؟

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وقالت في حديث مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه "لا بد من إحداث تحول في السياسة الأمريكية قريبا للاستفادة من نفوذ تمويلها لإسرائيل لإدخال المساعدات فورا إلى غزة".

وتعد النائبة جايبال من المطالبين بشكل مستمر بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى وإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وفي السياق عينه، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري من جنيف إنه "لا الرصيف البحري ولا عمليات الإنزال الجوي فوق غزة ستمنع المجاعة"، ووصف فخري وهو خبير مستقل مفوض من قبل الأمم المتحدة، الاقتراح الأمريكي لإنشاء رصيف بحري على شاطئ غزة بالـ"خبيث" إذ أن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.

وكانت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي نفت مسؤوليتها عن إنزال المساعدات الخاطئ في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين.

ووثق مقطع فيديو أمس لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وتعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، حيث قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: CNN+ RT