"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهدافها لجنود الجيش الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لجنود الجيش الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد الاستحكام المدفعي والصاروخي على تحشدات قوات الجيش الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون برشقات من صواريخ "107".

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين استمرت حتى ساعات الصباح.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ155، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

المصدر: RT