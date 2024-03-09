اقتحامات جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية واشتباكات في مخيم نور شمس (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين استمرت حتى ساعات الصباح.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوة عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها 4 جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت صوب شارع دوار العليمي (المحاكم)، ودوار اليونس، وشارع السكة.

‫وأضافت أن الجرافات الإسرائيلية جرفت شارع دوار اكتابا شرق المدينة، وأغلقته وأحدثت دمارا في محيطه، فيما أطلق جنود القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة، ولاحقوا الطواقم الصحفية.

كما جرفت القوات الإسرائيلية دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمدخل الغربي لمخيم نور شمس، شرق المدينة، وخربت عددا من الممتلكات العامة في المكان.

واقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، وجرفت منطقة زراعية تضم بيوتا بلاستيكية، كما دمرت خط المياه وسط المخيم، ومحول كهرباء عند مدخله، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم، وحدوث انقطاع وتشويش في خطوط الانترنت.

واندلعت مواجهات عندما اقتحم الجنود حارات وأزقة المخيم، تركزت في حارات الدمج والمنشية والمسلخ، سمع خلالها دوي انفجارات.

وأظهر مقطع فيديو تفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية المقتحمة لمخيم نور شمس في طولكرم.

وعقب ذلك، سحبت القوات الإسرائيلية الجرافة التي أعطبت بعد استهدافها بعبوة ناسفة خلال الاشتباكات مع المسلحين في مخيم نور شمس.

وفي هذا السياق، أعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، أن "مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات، وفجروا جرافة للجيش الإسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحامها مخيم نور شمس".

كذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه سيارة إسعاف في مخيم نور شمس.

وفا

وفي قليقيلة اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر السبت، المدينة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين، وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي، ونصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بين البلدتين.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية