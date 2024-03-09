أردوغان: للأسف لم يتمكن العالم الإسلامي من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "للأسف لم يتمكن العالم الإسلامي، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة، من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه".

وذكر أردوغان في كلمة له بمؤتمر في إسطنبول، اليوم السبت أنه "حتى الآن استشهد أكثر من 32 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 72 ألفا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".

وأضاف: "أقرب شاهد على نضال تركيا الصادق من أجل القضية الفلسطينية، هم إخواننا الفلسطينيون بكافة فصائلهم" مشيرا إلى أن "أكثر من يناصر القضية الفلسطينية كدولة وشعب على أعلى المستويات هي تركيا بلا شك".

وتابع: "تركيا دولة تتحدث مع قادة "حماس" عن كل شيء، بوضوح وسهولة، وتقف بقوة خلفهم".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل فعل ما يلزم لـ"محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي".

وأكد أن "نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين، باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة".

وأوضح أردوغان: استثمرنا علاقاتنا التي تطورت مع السلطات المصرية مؤخرا، لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وقال: "40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى المنطقة (غزة) حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية"

وأردف: "سفينة مساعدات أخرى تابعة للهلال الأحمر التركي، تبلغ حمولتها 3 آلاف طن، تصل إلى مدينة العريش المصرية، غدا الأحد".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

المصدر: RT