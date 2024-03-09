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مقتل أحد أقارب مسؤول إسرائيلي كبير في معارك غزة (صورة)

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مقتل أحد أقارب مسؤول إسرائيلي كبير في معارك غزة (صورة)
RT @idfonline
جنود إسرائيليون
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل الضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد عميشر بن دافيد (43 عاما) في قطاع غزة.

ونشر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تدوينة على منصة "إكس" قال فيها إن الضابط الإسرائيلي الذي قتل في قطاع غزة هو ابن خاله.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي عبر حسابه الشخصي ناعيا ابن خاله: "لقد نشأنا معا، عدد قليل نسبيا من أبناء العمومة يتمتعون برابطة قوية.. كنا نناديه "شنار" يا له من رجل! يا له من ألم! لا توجد كلمات".

ونشر الوزير صورة تجمعه بالضابط القتيل وعلق قائلا "من كان يقول إن هذه ستكون الصورة الأخيرة؟".

وأضاف "عميشير.. سأفعل كل ما بوسعي وأبذل قصارى جهدي حتى نتمكن من تدمير أعدائنا بالكامل ولن نتوقف لحظة واحدة.. إن موتك وموت جميع محاربينا الأبطال لن يذهب سدى".

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب أكثر من 70 ألفا منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT

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