مقتل أحد أقارب مسؤول إسرائيلي كبير في معارك غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل الضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد عميشر بن دافيد (43 عاما) في قطاع غزة.

ونشر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تدوينة على منصة "إكس" قال فيها إن الضابط الإسرائيلي الذي قتل في قطاع غزة هو ابن خاله.

בן היישוב קשת, התחנך בישיבה תיכונית חיספין ששכלה 8 מבוגריה, התגורר בעלי עם רעייתו שלומית וילדיהם, בוגר מכינת 'בני דוד' שאיבדה במלחמה 18 מבוגריה.



הכאב הוא עצום.

אבדן שלא ניתן לתאר.

לרעיה, לילדים, להורים, לכל המשפחה שלנו, ולכל עם ישראל. pic.twitter.com/QvfOmfGRcQ — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 9, 2024

وكتب وزير المالية الإسرائيلي عبر حسابه الشخصي ناعيا ابن خاله: "لقد نشأنا معا، عدد قليل نسبيا من أبناء العمومة يتمتعون برابطة قوية.. كنا نناديه "شنار" يا له من رجل! يا له من ألم! لا توجد كلمات".

ونشر الوزير صورة تجمعه بالضابط القتيل وعلق قائلا "من كان يقول إن هذه ستكون الصورة الأخيرة؟".

בן דודי היקר, עמישר, גיבור ישראל נפל בקרב בעזה.



גדלנו יחד.

מעט יחסית בני דודים עם קשר חזק ומיוחד.

"שנר" קראנו לו.

חופשים, שבתות, טיולים, שמחות.

איזה איש. איזה כאב. אין מילים.



על האש משותף בקיץ האחרון. מי חלם שזו תהיה התמונה האחרונה.



איש משפחה אהוב. pic.twitter.com/yHR2TuElwr — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 9, 2024

وأضاف "عميشير.. سأفعل كل ما بوسعي وأبذل قصارى جهدي حتى نتمكن من تدمير أعدائنا بالكامل ولن نتوقف لحظة واحدة.. إن موتك وموت جميع محاربينا الأبطال لن يذهب سدى".

עמישר, בן דודי האהוב - אעשה את הכל ואפעל ככל כוחי מול כל מי שאצטרך כדי שנשמיד בעזרת השם עד תום את אויבינו ולא נעצור לרגע. מותך ומות כל לוחמינו הגיבורים לא יהיה לשווא.



ה' יקום דמך. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 9, 2024

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب أكثر من 70 ألفا منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT