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السيسي يتحدث عن تكلفة إعادة إعمار غزة: لا يمكن خيانة من يقتلون بالسماح بتهجيرهم

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السيسي يتحدث عن تكلفة إعادة إعمار غزة: لا يمكن خيانة من يقتلون بالسماح بتهجيرهم
الرئاسة المصرية
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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال الندوة التثقيفية الخاصة "بيوم الشهيد"، عن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرا أنه لا يمكن خيانة من يقتلون بالسماح بتهجيرهم.

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وقال الرئيس المصري إننا "حريصون على فتح ‎معبر رفح 24 ساعة، لكن هناك تحديات في دخول المساعدات"، مشيرا إلى أن "مصر تسعى لأن تكون عامل استقرار وسلام ولا نشعل أي حرائق".

ولفت السيسي إلى إن تكلفة إعادة الإعمار لقطاع غزة تبلغ 90 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تبذل أقصى طاقة لحماية أهل غزة وتوفير المساعدات لهم، ووجه تحية تقدير وإجلال لأهل فلسطين، وقال إن مصابهم مصابنا وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات.

كلام السيسي جاء خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة "يوم الشهيد"، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمشاركة واسعة من أفراد الجيش وعوائلهم.

المصدر: RT

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