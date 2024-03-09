شاهد.. السيسي يستمع إلى قصص أبناء "شهداء الجيش المصري"

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد"، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمشاركة واسعة من أفراد الجيش وعوائلهم.

إقرأ المزيد

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عدد من أبناء "الشهداء" الذين رووا تضحيات آبائهم في مجالات مختلفة.

وشهد الاحتفال فقرات متعددة، من بينها تقديم أحد مصابي الجيش المصري الرقيب أول أحمد حسني شهادته، حيث أشاد بوقوف زوجته إلى جانبه خلال إصابته بإحدى العمليات العسكرية ضد الإرهاب في سيناء، ما دفع الرئيس السيسي إلى الطلب من زوجته وأطفاله الانضمام إليه على المنصة وسط تصفيق الحضور.

وكان السيسي أدى صلاة الجمعة أمس في مسجد "المشير طنطاوي" بمناسبة "يوم الشهيد" واستمع لخطبة الجمعة التي تمحورت حول "منزلة الشهيد ومسيرة مصر في تقديم التضحيات".

وحضر إلى جانب الرئيس السيسي، كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قادة القوات المسلحة بهذه المناسبة.

المصدر: وسائل أعلام مصرية