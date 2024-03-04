الجيش المصري يواصل عملياته في سماء غزة

أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وقالت القوات المسلحة المصرية إن "القوات الجوية نفذت أعمال إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة".

وتابع بيان الجيش المصري: "يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها الى داخل القطاع فى ظل إستمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقومات الحياة".

وبدأت مؤخرا دول عربية بينها مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين وأخرى أجنبية، تنفيذ عمليات إسقاط مساعدات غذائية على القطاع.

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أو برا، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

المصدر: RT