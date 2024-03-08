في "يوم الشهيد".. السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي (فيديو)

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة اليوم في مسجد "المشير طنطاوي" بمناسبة "يوم الشهيد" واستمع لخطبة الجمعة التي تمحورت حول "منزلة الشهيد ومسيرة مصر في تقديم التضحيات".

وحضر إلى جانب الرئيس السيسي، كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قادة القوات المسلحة بهذه المناسبة.

وتحدث خطيب الجمعة، الدكتور سيد عبد الباري في خطبته عن "منزلة الشهيد في الإسلام، والشهداء ومسيرة الأمة الطويلة ومصر في تقديم البطولات والتضحيات وجزاء من نال الشهادة وأعظمها من درجة تضحيات التي يقدمها الشهداء".

#المتحدث_العسكرى : تزامناً مع الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم ...

فتح المتاحف العسكرية بالمجان وعروضاً للموسيقات العسكرية بميدان عبد المنعم رياض .



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إلى ذلك وتزامنا مع الاحتفال بـ"يوم الشهيد" والمحارب القديم في مصر، أعلن المتحدث العسكري المصري في حسابه على منصة "إكس" عن فتح المتاحف العسكرية بالمجان وعروض للموسيقى العسكرية في ميدان عبد المنعم رياض.

المصدر: RT