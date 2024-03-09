بيرو تعتقل إيرانيا متهما بالتخطيط لهجوم على مواطن إسرائيلي (صور + فيديو)

أعلنت السلطات في بيرو أمس الجمعة عن اعتقال مواطن إيراني، وصفته بأنه عضو في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بتهمة التخطيط لقتل مواطن إسرائيلي في البلاد.

وقال قائد شرطة بيرو الجنرال أوسكار أريولا في مؤتمر صحفي، إن مجيد عزيزي (56 عاما) اعتقل الخميس في ليما، مع اثنين من المواطنين البيروفيين.

Majid Azizi, integrante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica - Fuerza Qods, fue capturado cuando caminaba por el Centro Comercial Las Malvinas, Centro de Lima, tras retirar dinero de agencia bancaria. Los detenidos planificaban el asesinato de un ciudadano israelí. pic.twitter.com/oHlVoHG1Ra — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 8, 2024

En conferencia de prensa, el comandante general (e) de la PNP, Óscar Arriola Delgado, acompañado del titular del @MininterPeru, Víctor Torres Falcón, brindaron detalles de la intervención a los dos presuntos terroristas, quienes tenían planificado asesinar a un ciudadano israelí. pic.twitter.com/9GGe8Cx6yp — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 8, 2024

وأشار أريولا إلى أن السلطات أحبطت الهجوم على الإسرائيلي، دون أن يحدد الهدف المقصود لأسباب أمنية، وأضاف أن الشرطة لا تزال تبحث عن مواطن بيروفي ثالث تعتقد أنه كان مسؤولا عن مؤامرة قتل المواطن الإسرائيلي.

Dircote captura a terrorista internacional iraní Majid Azizi y el peruano Walter Fernández Fukunoto, cuando planificaban asesinar a un ciudadano israelí, utilizando nueva modalidad

Igual tenían planificado asestar atentados contra el APEC y crear un ambiente de inseguridad pic.twitter.com/QFlQYnIea0 — Pedro Yaranga (@Pedro_vrae) March 7, 2024

وأوضح أريولا أن عزيزي دخل ليما في 3 مارس، وأن الشرطة في البلاد تلقت تحذيرا بشأنه من قبل مكاتب المخابرات الأجنبية.

إقرأ المزيد

وذكر أريولا أنه تم القبض على عزيزي بعدما سحب أموالا من ماكينة صراف آلي في أحد مراكز التسوق، وسيظل مع اثنين من البيروفيين المعتقلين في السجن لمدة 15 يوما مبدئيا بتهم الإرهاب.

وقال الجنرال إن الرجل كان ينوي العودة إلى إيران في نفس اليوم الذي ألقي القبض عليه فيه، مضيفا أن عزيزي متزوج من امرأة من بيرو.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات البيروفية عن اعتقال عضو مفترض في "فيلق القدس" الإيراني في أراضي البلاد.

ولم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية على الحادث بعد.

المصدر: "أسوشيتد برس"