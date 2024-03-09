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بيرو تعتقل إيرانيا متهما بالتخطيط لهجوم على مواطن إسرائيلي (صور + فيديو)

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بيرو تعتقل إيرانيا متهما بالتخطيط لهجوم على مواطن إسرائيلي (صور + فيديو)
AP
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أعلنت السلطات في بيرو أمس الجمعة عن اعتقال مواطن إيراني، وصفته بأنه عضو في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بتهمة التخطيط لقتل مواطن إسرائيلي في البلاد.

وقال قائد شرطة بيرو الجنرال أوسكار أريولا في مؤتمر صحفي، إن مجيد عزيزي (56 عاما) اعتقل الخميس في ليما، مع اثنين من المواطنين البيروفيين.

وأشار أريولا إلى أن السلطات أحبطت الهجوم على الإسرائيلي، دون أن يحدد الهدف المقصود لأسباب أمنية، وأضاف أن الشرطة لا تزال تبحث عن مواطن بيروفي ثالث تعتقد أنه كان مسؤولا عن مؤامرة قتل المواطن الإسرائيلي.

وأوضح أريولا أن عزيزي دخل ليما في 3 مارس، وأن الشرطة في البلاد تلقت تحذيرا بشأنه من قبل مكاتب المخابرات الأجنبية.

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وذكر أريولا أنه تم القبض على عزيزي بعدما سحب أموالا من ماكينة صراف آلي في أحد مراكز التسوق، وسيظل مع اثنين من البيروفيين المعتقلين في السجن لمدة 15 يوما مبدئيا بتهم الإرهاب.

وقال الجنرال إن الرجل كان ينوي العودة إلى إيران في نفس اليوم الذي ألقي القبض عليه فيه، مضيفا أن عزيزي متزوج من امرأة من بيرو.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات البيروفية عن اعتقال عضو  مفترض في "فيلق القدس" الإيراني في أراضي البلاد.

ولم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية على الحادث بعد.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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