نتنياهو يتحدث مع رئيس كولومبيا عن تزايد التوغل الإيراني في أمريكا اللاتينية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث عبر الهاتف اليوم الثلاثاء مع الرئيسين الكولومبي إيفان دوكي، والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

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وكشف بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنه تحدث مع دوكي "عن تزايد التوغل الإيراني في أمريكا اللاتينية" ورحب "بقرار كولومبيا تصنيف منظمة حزب الله والحرس الثوري الإيراني كمنظمتين إرهابيتين".

كما ذكر البيان أن الزعيمين توصلا إلى "اتفاق من شأنه إقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدولتين".

من جانبه، أشاد الرئيس الكولومبي بالخطوات التي اتخذها نتنياهو "في سبيل كبح تفشي جائحة الكورونا" كما أكد دوكي تصميمه على زيارة إسرائيل بعد انتهاء أزمة الكورونا.

وكشف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع رئيس الأرجنتين "الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين"، وأن فرنانديز قال له إنه يعمل على توسيع رقعة التعاون القائم بين إسرائيل والدول المنتمية إلى السوق المشتركة الجنوبية المعروفة اختصارا باسم "ميركوسور" (وتضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراغواي، والأوروغواي).

المصدر: RT