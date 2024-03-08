 
مباشر

هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن

أخبار العالم

هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4ii

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة كانت تسير على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي شرق مدينة عدن اليمنية أبلغت يوم الجمعة عن انفجارين في البحر وقعا أمامها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة لم تهاجم أو تلحق بها أضرار وأن أفراد الطاقم بخير.

وأوضحت الهيئة نقلا عن ربان السفينة المستهدفة في الهجوم أنها توجهت إلى ميناء الرسو القادم.

وأضافت أن السلطات تحقق في الحادث، بينما قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه.

هذا وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

إقرأ المزيد
مسؤول في البنتاغون: مرساة سفينة الشحن
مسؤول في البنتاغون: مرساة سفينة الشحن "روبيمار" التي أغرقها الحوثيون قطعت الكابلات البحرية

وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا