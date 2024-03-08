هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة كانت تسير على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي شرق مدينة عدن اليمنية أبلغت يوم الجمعة عن انفجارين في البحر وقعا أمامها.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة لم تهاجم أو تلحق بها أضرار وأن أفراد الطاقم بخير.
وأوضحت الهيئة نقلا عن ربان السفينة المستهدفة في الهجوم أنها توجهت إلى ميناء الرسو القادم.
UKMTO WARNING INCIDENT 047 UPDATE 002 08/MAR/2024— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) March 8, 2024
ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/qFsNnvKtK2
وأضافت أن السلطات تحقق في الحادث، بينما قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه.
هذا وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.
وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.
المصدر: RT + "رويترز"